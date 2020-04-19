這家廉航因為這個策略 躍居當前全球最大航空公司
全球航空業因新冠肺炎疫情而深陷的慘況，應該已無需再贅述，不過就算在如此哀鴻遍野的情況下，還是有贏家。有些航空公司還是能比其他公司載運更多乘客，悄悄改寫業界排行紀錄。
根據航空數據業者OAG最新統計，現在（至少在截至4月13日的一周）全球最大航空公司為美國西南航空公司，這是依全球航空公司上周的載客量計算。各國政府先後祭出旅行限制措施，以遏止疫情擴散，使更大型的航空業者幾乎放棄國際航線。西南航空主要經營美國國內線，砍班幅度較小，因此異軍突起。
根據OAG的資料，西南航空上周飛行的機位數逾300萬，勇奪全球第一，其次為美國航空的近210萬。達美航空排第五，第六名為聯合航空。以付費旅客的飛行里程數計算，美國航空是去年全球最大航空公司。
OAG表示，自1月20日後，美國航空業飛行的機位數大減逾六成。航空公司大砍運能、停飛飛機、並採取其他刪減成本措施，因為相較於去年同期美國旅客數銳減逾95%。
不過OAG也說，這份每周公布的數據變動非常劇烈。
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