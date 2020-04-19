巴菲特老搭檔：我們將在這場新冠風暴裡保守行事

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
「股神」巴菲特的老搭檔孟格（圖右）接受華爾街日報專訪說，他們的波克夏公司將會在這場新冠疫情風暴中謹慎行事。 美聯社
「股神」巴菲特的老搭檔孟格（圖右）接受華爾街日報專訪說，他們的波克夏公司將會在這場新冠疫情風暴中謹慎行事。 美聯社

新冠肺炎疫情當前，讓你暫時凍結了所有投資計畫？跟你一樣的人不在少數，至少「股神」巴菲特的老搭檔、波克夏公司副董事長孟格也是如此。

已高齡96歲的孟格接受華爾街日報（WSJ）專訪時說：「我們就像是一艘船的船長，航行在前所未有的惡劣風暴中。」

「為了那些將自己九成身家都投資在波克夏的人，華倫（巴菲特的名字）希望能維持波克夏的安全。那並不代表我們不能做一些相當有企圖心的事或爭取一些機會，但我們基本上會相當保守。」

市值超過4,500億美元的波克夏公司，在保險、能源、鐵路、零售等產業擁有逾90家事業。該公司旗下一些較大事業體，例如伯靈頓北方聖大菲（BNSF）鐵路公司和汽車保險公司Geico，基本上營業都有獲利。

為了渡過新冠肺炎疫情，公司將關閉一些較小的事業，並將自己放在一個保守的位置上。

不過，孟格說，等到新冠疫情舒緩過後，波克夏有少許一些小的事業「將不會再重啟」， 只是他並未點明是哪些事業。

孟格還說，那些來自急於籌措資本企業主管的電話，已經很久沒有響了，「很典型的反應是大家都像被凍住了，以航空業為例，他們根本不知道究竟出了什麼事，他們都在和政府協商，但都沒有打電話給華倫...大家都沒看過像這樣的情況，從沒料想過會發生這樣的事」。

這和2008年金融海嘯期間的狀況不太一樣，當時波克夏拿出數十億美元，投資奇異電子（GE）、高盛集團和哈雷機車等當時情況危急的公司。

問到有沒有可能發生另一次「經濟大蕭條」的時候，孟格說，「當然我們正在經歷一場大衰退」，但政府努力降低傷害，有助於避免一場「持久性的大蕭條」。

波克夏 新冠肺炎 疫情

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