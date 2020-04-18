2大因素 讓1,000美元智慧手機時代落幕

拜蘋果、三星、Google等公司之賜，智慧手機一支要價1,000美元的時代告終了。

今日美國報（USA Today）報導，蘋果公司日前宣布推出新款iPhone SE，具備幾乎消費者所需的智慧手機功能於一機，而且還配備超酷的相機、螢幕和更高解析度。

但更讓人津津樂道的是，差價達600美元。新款SE定價399美元，而iPhone 11最低售價每支999美元起跳，若加購更大儲存空間、Apple Care和保護殼，總價可能達到1,917美元。

同時，三星剛推出新系列平價智慧手機，最低價僅110美元，創新低。Google也調降旗艦Pixel智慧手機價格，最昂貴機款Pixel 4 XL售價從899美元砍到599美元，只比iPhone 11 Pro一半售價高一點。

換言之，現在要買一支酷炫的新智慧手機，用不著再辛苦存到1,000美元了。

究竟發生何事，讓這些原本樂得抬高定價的智慧手機大廠，如今開始紛紛把售價降到更親民的價位？

一大原因是，消費者需求在低價手機這端。Loup Ventures分析師孟斯特說：「現在買手機的錢花在低價這一端，而不是高價端。這才是消費者想要的。」

他說，儘管高價機款更能吸引眾人注目、媒體報導和早期採用者嚐鮮，但目前低價手機約占整體手機銷售的80%。

此外，孟斯特說，蘋果、Google等公司也明白 ，現在不只是賣手機硬體裝置能錢，賣額外儲存空間、音樂訂閱之類的軟體附加服務，也能帶來進帳。