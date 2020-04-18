美油市出現「超級正價差」 顯示庫存壓力大

美國西德州中級原油期貨價已跌到2002年初以來最低水準，不過本周現貨價格與最近一個月份以及更遠月份期貨之間的正價差（contango，期貨價高於現貨價），創下11年最高，更吸引投資人的注意。

Strategic Energy & Economic Research總裁Michael Lynch說：「如此歷史性的正價差，反映的是實體桶裝石油很難找到買家，須以悲慘低價求售。」這意味石油庫存可能比外界想像的更多，或是，買家預期存放石油的空間很快就要填滿。

根據道瓊市場資料的追蹤數據，本周二（14日）西德州原油最近一個月份交割的期貨價與之後更遠月份價格，創下2009年2月12日以來最大價差。當天，5月期貨合約比9月的低了14.45美元。

另一個國際油價指標布蘭特原油，同樣呈現正價差，不過價差沒有西德州這麼大。例如，17日的6月期貨價為每桶28.08美元，10月合約報價35.95美元，價差7.87美元。

PGIM Fixed Income研究主任David Winans表示，能儲放西德州石油的地方比布蘭特原油少，所以布蘭特不像西德州那樣面臨急迫的儲存空間緊縮問題，「極端的正價差顯示，市場預期當下供給嚴重過剩的狀況可望自行解除」，然而，「短期內失衡的問題實在太嚴重，美國石油儲存空間就要填滿了，不得不把近期油價壓低。」