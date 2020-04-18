快訊

陸委會要罰、川普盼禁採訪白宮 張經義親自回應了

美油市出現「超級正價差」 顯示庫存壓力大

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國西德州原油本周期貨正價差創11年最大。 路透
美國西德州原油本周期貨正價差創11年最大。 路透

美國西德州中級原油期貨價已跌到2002年初以來最低水準，不過本周現貨價格與最近一個月份以及更遠月份期貨之間的正價差（contango，期貨價高於現貨價），創下11年最高，更吸引投資人的注意。

Strategic Energy & Economic Research總裁Michael Lynch說：「如此歷史性的正價差，反映的是實體桶裝石油很難找到買家，須以悲慘低價求售。」這意味石油庫存可能比外界想像的更多，或是，買家預期存放石油的空間很快就要填滿。

根據道瓊市場資料的追蹤數據，本周二（14日）西德州原油最近一個月份交割的期貨價與之後更遠月份價格，創下2009年2月12日以來最大價差。當天，5月期貨合約比9月的低了14.45美元。

另一個國際油價指標布蘭特原油，同樣呈現正價差，不過價差沒有西德州這麼大。例如，17日的6月期貨價為每桶28.08美元，10月合約報價35.95美元，價差7.87美元。

PGIM Fixed Income研究主任David Winans表示，能儲放西德州石油的地方比布蘭特原油少，所以布蘭特不像西德州那樣面臨急迫的儲存空間緊縮問題，「極端的正價差顯示，市場預期當下供給嚴重過剩的狀況可望自行解除」，然而，「短期內失衡的問題實在太嚴重，美國石油儲存空間就要填滿了，不得不把近期油價壓低。」

油價

延伸閱讀

對需求前景悲觀 紐約油價重挫

沙、俄喊擴大減產 市場不賞臉

OPEC砍原油需求預估 WTI油價摔10%跌破18美元

穩定油價打金援牌 川普政府要油商停產

相關新聞

全美本周13%的油井關閉 降幅為五年多來最大

全美本周關閉了66座鑽油井，降幅達13%，為2015年2月來最大，原因是國際油價自年初以來大跌逾五成。儘管產油國已同意減...

超跑大廠法拉利投入抗疫行列 生產口罩呼吸閥和配件

美國CNN報導，義大利跑車製造商法拉利18日聲明表示，將投入生產口罩呼吸閥和配件，以行動支持國家對抗新冠肺炎。「法拉利已...

IMF：服務業因新冠肺炎疫情蒙受的損失 恐難以彌補

國際貨幣基金（IMF）副總裁張濤表示，當前全球疫情仍在蔓延中，全球經濟的下行風險較大。他指出，要警惕此次危機對服務業的中...

美股漲翻天！有Fed搞定就好 誰管經濟、疫情有多糟

道瓊工業指數連續兩周大漲，創下1930年代以來連兩周最佳表現，如此暴漲讓多數投資人也無法理喻，經濟這麼糟，股市卻漲翻了天...

WSJ：第二波失業潮將來襲 白領階級恐也難倖免

新冠肺炎疫情延燒，導致各地發布封鎖或居家令，嚴重衝擊經濟活動，不僅擾亂產業供應鏈，也讓無數人丟掉飯碗。在餐廳、商場、飯店...

台、韓手機定位資料顯示 疫後人潮復原沒那麼快

從美國總統川普到德國總理梅克爾，「解封」和「重啟」成為時下人人掛在嘴邊的熱門字眼，世界各國當局都希望迅速重振國內商業活動...

疫情衝擊 英本季GDP估減35％

受新冠肺炎疫情影響，英國經濟受重創，尤以教育業最慘，營建和觀光餐飲業次之。

駭客趁疫情作亂 捷克2座醫院遭網攻引美關切

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，美方關切捷克醫療單位受到網路攻擊的威脅，還說任何從事這類網路活動的人...

防疫措施傷經濟 英國教育業最慘

受新冠肺炎疫情影響，英國經濟受重創，尤以教育業最慘，營建和觀光餐飲業次之。

不再依賴俄羅斯！睽違9年美再次發射載人太空火箭

依賴俄羅斯火箭載運太空人九年之後，美國太空總署（NASA）和太空科技公司SpaceX將於5月27日發射搭載兩名美國太空人...

經濟重啟在望 美股道瓊猛漲704點週線連2紅

美股今天買氣旺盛，道瓊指數猛漲704點，2月以來首見週線連2紅。新冠肺炎疫情趨穩，美國總統川普公布經濟重啟方針，疫情較不...

全球經濟重啟希望升高 美股早盤勁揚逾500點

美股三大指數17日早盤同步上揚，主因為美國總統川普宣布三階段鬆綁人流管制措施的指引、波音宣布商用客機復工、及新冠肺炎藥物...

熱門新聞

迦納黑人「抬棺舞」爆紅 背後藏19歲非洲少年創業故事

女公務員連續八年每天遲到5分 被揭發後遭停職

紐時：中國大外宣掀反彈 損習近平國際地位

沒N95拒絕進入新冠肺炎患者病房！10護士遭醫院停職

美股漲翻天！有Fed搞定就好 誰管經濟、疫情有多糟

不再依賴俄羅斯！睽違9年美再次發射載人太空火箭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。