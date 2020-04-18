全美本周13%的油井關閉 降幅為五年多來最大

全美本周關閉了66座鑽油井，降幅達13%，為2015年2月來最大，原因是國際油價自年初以來大跌逾五成。儘管產油國已同意減產，但仍難以拉抬油價。

能源服務公司貝克休斯（Baker Hughes）17日表示，截至4月17日當周，美國石油業者關閉66座油井，活躍鑽油井剩438座，為2016年10月以來最少；比起去年同期則減少47%。鑽油井通常被視為未來產量的初期指標。

紐約西德州原油5月期貨17日收盤大跌8.1%，報每桶18.27美元，為2002年1月以來最低，今年來已跌逾三分之二。

投銀Raymond James分析師預估，美國石油與天然氣井去年底還有約800座，到今年中恐怕會減少至約400座，到年底大概只剩約200座，2021年的活躍油井數平均僅約225座。

根據貝克休斯1940年開始編制的數據，目前紀錄低點為截至2016年5月20日當周的404座。

另外，加拿大油井與天然氣井總數降至30座，為貝克休斯自2000年開始追蹤此數據以來最少。先前加國活躍油井數的歷史低點為29座，於截至1992年4月24日當周所創。

各國政府試圖透過封鎖或居家令等措施，減緩新冠肺炎疫情擴散，但也阻礙了經濟成長，壓低能源需求，因此石油輸出國組織與盟國（OPEC+）上周同意減產，希望遏止油價跌勢。