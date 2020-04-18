美股漲翻天！有Fed搞定就好 誰管經濟、疫情有多糟

道瓊工業指數連續兩周大漲，創下1930年代以來連兩周最佳表現，如此暴漲讓多數投資人也無法理喻，經濟這麼糟，股市卻漲翻了天。

這波暴衝漲勢，足見有些投資人已開始為新冠肺炎疫情危機過後布局，看好美國經濟將出現V型復甦。最近幾周各州有準備解封復工的跡象，加上有希望成功開發抗病毒藥，讓投資人倍感振奮。

道瓊周五大漲704.81點，收在24,242.49點，一周漲2.2%，一連兩周漲幅高達15%，是1938年以來最佳表現。一周下來，標普500指數一周漲3%。而那斯達克綜合指數漲6.1%。道瓊和標普今年以來仍下跌10%，但那斯達克跌幅只剩下3.6%。

台積電ADR周五漲2.5%，周漲11.1%，連漲四周，漲幅近21%。費城半導體指數同期間上漲22.5%。

多數投資人認為，Fed展開大舉刺激措施，是這波漲勢的最主要推手，再加上美國政府的努力。為推升經濟，貨幣和財政雙管齊下，規模均是空前。Penn共同資產管理公司基金經理人任志偉說：「他們解除了大蕭條。Fed是美股反彈的主因。」

對不少投資人而言，Fed進場護市後還做空美股乃不智之舉，反而爭先恐後地重施近年來逢低買進的慣用手法，並大舉加碼大型科技股。

道瓊工業指數如今已自3月谷底翻升30%。Barrett資產管理公司投資總監孔艾美（音譯）說：「翻紅是很好，但我們還是納悶，市場到底在慶祝什麼。」她談到疫情時說：「沒有人知道還會延續多久。」

早在2月即預警要為長期避疫封鎖做準備的知名避險基金經理人辛格（Paul Singer），最近又向客戶發出警告，美國可能面臨經濟大蕭條以來最嚴重衰退，他直覺認為美股會較2月高峰回落五成甚至更深。

有分析師也警告，吉利德（Gilead）開發的瑞德西韋（remdesivir）有療效的報導，臨床證據仍不周全。AJ Bell投資主管莫德（Russ Mould）說：「美股最近大漲，可見在當前危機下，投資人對任何一絲利多消息的反應有多敏銳。」