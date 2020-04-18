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WSJ：第二波失業潮將來襲 白領階級恐也難倖免

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
許多美國人排隊等待領取失業津貼。美聯社
許多美國人排隊等待領取失業津貼。美聯社

新冠肺炎疫情延燒，導致各地發布封鎖或居家令，嚴重衝擊經濟活動，不僅擾亂產業供應鏈，也讓無數人丟掉飯碗。在餐廳、商場、飯店等場所服務的基層勞工，成為第一批受害者，但接下來恐怕連通常不需近距離接觸他人的白領工作，也將捲入這波裁員洪流。

華爾街日報（WSJ）報導，第二波失業潮正要襲擊那些先前以為自己可以高枕無憂的人：原本安排員工在家工作的企業，因銷售持續下滑也開始裁員；企業的法律顧問發現工作機會開始變少；捧著「鐵飯碗」的公務員，因各州或市政府預算吃緊，只好放無薪假；就連醫療照護人員中，若未投入抗疫相關工作，日子也不好過。

WSJ本月訪調的57名經濟學者預測，未來幾個月美國將流失1,440萬個工作機會，推升6月失業率至空前的13%，遠高於2月的3.5%。過去三周已有1,700萬名美國人首次請領失業津貼，打破二戰以來的紀錄。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）預測，定5月上旬公布的美國4月的就業報告，可能會顯示340萬名從事業務服務工作者遭裁員，包括律師、建築師、顧問和廣告人員，以及150萬名非必須健康照護工作者、10萬名在媒體和電信等企業上班的IT資訊人員。

穆迪分析公司（Moody's）經濟學者卡明斯表示，如果今年春季稍晚解除公眾活動的限制，到夏季結束前約半數因疫情而流失的工作崗位將有望恢復。但在那之後，經濟會更像是在衰退期間的運作模式。

卡明斯說：「金融、房地產和製造業等受景氣循環影響的行業，可能會裁員」，「封城會結束，但經濟可能會繼續停滯」。

在家工作 失業 新冠肺炎

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