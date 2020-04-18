台、韓手機定位資料顯示 疫後人潮復原沒那麼快

從美國總統川普到德國總理梅克爾，「解封」和「重啟」成為時下人人掛在嘴邊的熱門字眼，世界各國當局都希望迅速重振國內商業活動，儘快走出社交距離、封城甚至鎖國抗疫以致經濟急凍的陰霾。

巴隆周刊（Barron's）報導，南韓是唯一在新冠病毒蔓延後成功遏制住疫情的富有民主國家，或許最可供西方國家借鏡。但南韓以及台灣的例子顯示，商業活動不會那麼快就恢復疫情前的正常水準。

報導指出，相關硬資料尚不可得，但Google的手機定位資料分析顯示，在2月底至3月初南韓疫情接近高峰時，該國零售業、休閒業和大眾運輸場所的人流量約比平常水準銳減40%（相較下，美國4月5日的數據顯示人潮約陡降50%）。

之後，南韓成功把每日新增確診病例數壓到30例以內，但在4月5日，南韓民眾到零售、休閒場所的人次仍比疫情爆發前的水準降低17%左右，使用大眾運輸的頻率也減少14%。當地電影院仍開門營業，但卻門可羅雀，以致南韓戲院業者向政府求援。

又如幾乎避開新冠肺炎疫情的台灣，儘管不曾勒令商店關閉，學校也照常上課，但Google的手機定位資料顯示，台灣民眾如今造訪零售業和休閒業場所的可能性約比1月時降低22%，使用大眾運輸的機率也降低28%。每周電影票房數據顯示，大致而言，台灣人早在2月就停止出門去看電影，而戲院仍照常營業。

巴隆周刊專欄作家柯萊恩（Matthew C. Klein）舉上述例子說明，到頭來，美國經濟活動能否恢復正常，關鍵因素在於能否讓病毒絕跡，貿然「重啟」經濟並非解決之道，反而可能冒著疫情一波未平、一波又起的風險，那將造成更多人死亡、對經濟打擊更深。

柯萊恩指出，「重啟」並非解決之道，畢竟美國政府仍讓「必要」行業持續營運，許多其他行業的員工也能在家上班，商業活動急凍主要是民眾在面對致命傳染病威脅下的迴避反應使然，甚至在美國許多城市和州開始實施封鎖令前，民眾就已經開始縮減消費了。除非他們覺得安全無虞，否則解除這些限制本身，對餐廳、航空這些需求直線下墜的行業助益不大。也就是說，在新冠肺炎的藥物與疫苗問世前，這些行業的需求仍可能遠低於平常水準。

他認為，解決之道在於，政府應專注於提供企業和勞工財務援助，協助他們度過難關，同時擴大新冠肺炎篩檢，並迅速隔離呈現陽性反應者。設法在時機尚未成熟時「重啟」缺乏顧客上門的行業，只會導致更多企業倒閉、裁員，對經濟造成更大的傷害。

摩根士丹利首席生技分析師哈里森（Matthew Harrison）估計，整體而言，美國可能要到仲夏時，才可能開始「解封」。