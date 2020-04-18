不再依賴俄羅斯！睽違9年美再次發射載人太空火箭

依賴俄羅斯火箭載運太空人九年之後，美國太空總署（NASA）和太空科技公司SpaceX將於5月27日發射搭載兩名美國太空人的火箭至國際太空站（ISS），為美國近十年來首次載人的太空飛行。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）17日宣布發射日期。NASA在2011年最後一次發射太空飛梭以來，美國便沒有自力載運太空人上太空。

布萊登斯坦推文表示，「5月27日，NASA將會從美國領土再次發射搭載美國太空人的火箭！」

太空人赫利（Doug Hurley）及班肯（Bob Behnken）將會搭乘SpaceX獵鷹9號火箭，從甘迺迪太空中心39號發射台升空，2011年7月發射的亞特蘭提斯號（Atlantis）太空梭、半世紀前發射的阿波羅火箭（Apollo）都是在此發射台發射。

赫利上次在太空梭任務中擔任飛行員，這次他將擔任天龍號太空船（Dragon crew capsule）的指揮官。

1961年至今，只有三個國家成功發射載人的太空火箭進入太空，包括俄羅斯、美國和中國大陸。SpaceX將會是第一個完成此任務的企業。