疫情如何影響商辦市場？ 聽聽大摩CEO怎麼說

摩根士丹利（大摩）執行長高曼（James Gorman）仍無法對未來下任何推論，畢竟新冠肺炎疫情仍有諸多不確定性，但有件事卻肯定得多：他說大摩未來「持有的不動產將少得多」，因為從這段防疫時期的經驗來看，就算在家上班，公司仍能照常運作。這也反映出倫敦、紐約、香港等大都會區商辦市場的未來，恐怕將面臨不小挑戰。

高曼17日接受彭博電視訪談時表示，「我們已證明，就算不留下『足跡』，公司依然能如常運作」，「我能看到我們許多員工未來每周、每月的部分時段在家上班嗎？肯定如此」。

高曼日前自行揭露曾感染新冠肺炎，那段時間他自己便是在家上班。他表示，他很訝異像是大摩這種如此龐大的企業，即便這麼多人不進辦公室，依然能運作得「相當良好」。

由於金融業被視為基本服務，華爾街許多公司在居家放疫期間仍照常營業，但其實大多數員工都是在自己的住所、甚至是私人度假村工作。以大摩為例，該公司八萬名員工在家上班的比率，高達90%。

然而，目前要斷定華爾街就此重估不動產需求的作法，是否進而影響原定的置產計畫，仍為時過早。摩根大通（JP Morgan）正要拆除位於紐約公園大道上的舊總部，以新建一棟70至75層的辦公大樓；私募巨擘黑石集團（Blackstone）則已同意要把總部遷往有「紐約新地標」之稱、位於曼哈頓西區的哈德遜園區（Hudson Yards）。