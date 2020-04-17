Fed資產負債表擴大至6.42億美元 改寫新高

美國聯準會（Fed）資產負債表本周擴大至6.42兆美元，再次改寫歷史新高。新冠肺炎疫情導致經濟急轉直下，令Fed祭出無上限量化寬鬆（QE）貨幣政策救市。

路透報導，截至15日的一周期間，聯準會持有的總資產比前一周增加近3,000億美元，達到6.42兆美元的空前規模，遠超過3月第一周的4.29兆美元。自3月初開始，Fed將基準利率調降至零、重啟購債計畫，並推出一連串確保信用流動，以及提振企業和家庭信心的計畫。

目前Fed資產負債表的規模，相當於疫情爆發前美國經濟規模的30%。隨著Fed持續購買資產和經濟萎縮，這個比率未來幾周勢必繼續擴大。

根據16日公布數據，聯準會仍繼續大舉買進公債、抵押擔保證券（MBS）及其他資產。Fed持有的MBS從1.46兆美元增至1.57兆美元，公債也從3.63兆美元增至3.79兆美元。

在截至15日的一周裡，外國央行透過聯準會換匯機制換取的美元金額，從3,581億美元增至3,783億美元；而銀行從Fed貼現窗口借出的款項，則下滑至363億美元，低於一周前的434.5億美元。