受疫情拖累 歐洲3月新車銷量銳減55.1%

過去四周2200萬美國人因疫情衝擊而失業，谷歌(Google)母公司字母(Alphabet)15日也宣布放緩招聘速度，這顯示就連最大的企業也在調整方向以因應經濟衰退；經濟學者指出，這場最快最深廣的衰退讓人無處可躲。

2020-04-17 13:23