受疫情拖累 歐洲3月新車銷量銳減55.1%
歐盟3月新車銷量銳減55.1%，原因是在新冠肺炎疫情的威脅下，成員國祭出封鎖措施。
歐洲汽車製造商協會（ACEA）17日公布，3月新車掛牌量為567,308輛，遠低於去年同期的126萬輛，凸顯新冠肺炎導致歐盟數千家企業與公共機構關閉的衝擊。
ACEA說：「約在3月中旬多個國家祭出限制／封鎖措施，大多數歐洲經銷商在3月下半月都未營業。」
受新冠肺炎影響，全世界的新車需求都受重創。根據Ward's Auto的資料，美國3月新車銷量下滑37.9%至992,400輛；根據中國汽車工業協會，大陸3月新車銷量銳減48.2%至102萬輛，但已經比2月的狀況好一些。
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