分析師：股市投資人注意 別犯這個頭號大錯

從申請失業救濟人數到零售銷售，美國最近出爐的數據拼貼出淒慘的經濟景況。但分析師提醒投資人，做股票投資決定時若只緊盯眼前數據，未能以時間框架來思考，可能鑄下大錯。

近來美國經濟數據很慘。過去四周來，申領失業救濟金人數達到2,200萬人，大約把上波經濟衰退過後至今總計九年半來增加的就業人數一筆勾銷，對美國就業市場衝擊之大，是1930年代經濟大蕭條以來僅見。

在新冠肺炎疫情導致經濟急凍之際，幾乎天天都傳出破紀綠的經濟壞消息。例如，美國商務部15日公布，3月零售銷售降幅是近30年前開始這項紀錄以來最大；聯準會（Fed）說，3月工業生產出現1946年來最大降幅。

在股市遭各種經濟利空轟炸的時刻，投資人或許擔心：「這些經濟數據是否顯示，大蕭條就要來了？」

股市技術分析師暨投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）在MarketWatch撰文指出，投資人試圖找答案時可能犯的頭號錯誤是，只專注於其中一個維度（dimension），而忘了這其實是二維的問題。

他解釋，另一個維度是時間框架，即歷時長短。例如，16日公布的數據顯示美國初領失業救濟金人數新增524.5萬人，比華爾街共識預測的500萬人還要高。乍看之下，這數據糟糕透頂。

但初領失業救濟人數短期內有觸頂下滑跡象，單獨來看，就眼前而言，這對股市可能是正面的發展；不過，以更長的時間框架來看，投資人也必須考慮到一種可能性：倘若重啟經濟費時更久，可能湧現第二波失業潮。

經驗較嫩的投資人看到這些悲慘的經濟數據，可能害怕經濟蕭條不遠了，畢竟這些數據的確近似於經濟大蕭條時的慘況。然而，艾羅拉認為，投資股市的決定不該只憑此刻看到的數據就下結論，因為未把「歷時長短」這因素納入考量——數月後，經濟數據應該會比現在好多了。

艾羅拉建議投資人以正確方式來分析經濟數據對股市的影響：重點不要擺在數據下滑幅度有多深，而是要聚焦於這種情況會持續多久。

他表示，華爾街總是呼籲投資人，投資股票時要注意類股和地理區域的分散化，以降低風險；但很少人提到藉由時間框架來分散化。若採取時間分散化策略，投資人會更精挑細選投資的方式與標的。

艾羅拉舉例說，目前在居家避疫期間，諸如Zoom、Slack這些線上視訊會議和協作平台成為熱門股，可望一直紅到「解封」為止。到時候，投資人注意力就會開始轉向這些股票有多昂貴。

換言之，這些個股或許是短線交易的好標的，但因價位已高加上市場競爭因素，稱不上是理想的長期投資。Slack面臨微軟的競爭，而Zoom也逐漸遭遇Google和思科（Cisco）等強敵壓境。

再舉一個例子，亞馬遜（Amazon）最近股價頻頻刷新高，顯然受惠於消費者在家躲病毒時網購需求激增，未來網購效應有一部分仍會延續到「解封」之後，這對亞馬遜有利。但話說回來，零售巨人沃爾瑪（Walmart）的競爭力已增強，一旦經濟重新開放，消費者在亞馬遜的購物量勢必下滑。