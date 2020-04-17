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無關疫情 全球晶片業今年資本支出料將下滑3%
據市場研究公司估計，雖然晶片業目前並未受到新冠肺炎疫情太大影響，但今年全球晶片廠商的資本支出仍將預期比去年下滑3%。
韓聯社報導，IC Insights公司今（17）日表示，預期全球晶片業2020年的資本支出將為990億美元，比去年下滑3%。這將是繼去年下滑3%之後連續第二年下滑。
記憶體晶片三巨頭--三星電子、SK海力士和美光，今年的資本支出預料將比去年下滑15%至336億美元。據了解，三星和海力士去年公布優化生產線的計畫後，正在調整晶片產出。
全球晶片代工龍頭台積電今年的設備投資則預料將增加8%。晶片廠商在晶片代工方面的投資，預料將占今年整個產業資本支出的29%。
IC Insights表示，調降對晶片業資本支出的前景預估，並不是因為新冠疫情的蔓延，大多數的投資都是根據長期計畫進行。
不過，該公司表示，若新冠疫情持續到今年下半年，晶片廠勢必將別無選擇地減少設備投資。
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