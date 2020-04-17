快訊

中選會通過罷韓案 6月6日舉行投票

文化大學傳命案 1職員陳屍校內草叢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無關疫情 全球晶片業今年資本支出料將下滑3%

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
IC Insights估計，雖然全球晶片業目前未受新冠疫情影響，但全年資本支出仍料將下滑3%。 路透
IC Insights估計，雖然全球晶片業目前未受新冠疫情影響，但全年資本支出仍料將下滑3%。 路透

據市場研究公司估計，雖然晶片業目前並未受到新冠肺炎疫情太大影響，但今年全球晶片廠商的資本支出仍將預期比去年下滑3%。

韓聯社報導，IC Insights公司今（17）日表示，預期全球晶片業2020年的資本支出將為990億美元，比去年下滑3%。這將是繼去年下滑3%之後連續第二年下滑。

記憶體晶片三巨頭--三星電子、SK海力士和美光，今年的資本支出預料將比去年下滑15%至336億美元。據了解，三星和海力士去年公布優化生產線的計畫後，正在調整晶片產出。

全球晶片代工龍頭台積電今年的設備投資則預料將增加8%。晶片廠商在晶片代工方面的投資，預料將占今年整個產業資本支出的29%。

IC Insights表示，調降對晶片業資本支出的前景預估，並不是因為新冠疫情的蔓延，大多數的投資都是根據長期計畫進行。

不過，該公司表示，若新冠疫情持續到今年下半年，晶片廠勢必將別無選擇地減少設備投資。

疫情 新冠肺炎 台積電

延伸閱讀

台積財報有驚喜 外資圈鼓掌

價格上揚 南韓兩大廠第1季記憶體營收僅季減2.7%

疫情影響 今年晶圓廠設備支出估緩增3%

三大記憶體Q2合約價 喊漲

相關新聞

國際油價持續暴跌！美國原油期貨跌逾7% 創逾18年新低

國際油價17日持續下跌，美國原油期貨更是大跌逾6.7%至每桶18.46美元，來到2002年來1月以來最低價位，布倫特原油...

西德州原油盤中跌破每桶19美元 寫下2002年來最低價位

紐約西德州油價繼周四連續第二日收於每桶20美元以下後，17日跌勢加劇，盤中跌破每桶19美元，最新報價為每桶18.26美元...

無關疫情 全球晶片業今年資本支出料將下滑3%

據市場研究公司估計，雖然晶片業目前並未受到新冠肺炎疫情太大影響，但今年全球晶片廠商的資本支出仍將預期比去年下滑3%。

受疫情拖累 歐洲3月新車銷量銳減55.1%

歐盟3月新車銷量銳減55.1%，原因是在新冠肺炎疫情的威脅下，成員國祭出封鎖措施。

分析師：股市投資人注意 別犯這個頭號大錯

從申請失業救濟人數到零售銷售，美國最近出爐的數據拼貼出淒慘的經濟景況。但分析師提醒投資人，做股票投資決定時若只緊盯眼前數...

大衰退無處可躲？ 大企業應變 Google放緩招聘

過去四周2200萬美國人因疫情衝擊而失業，谷歌(Google)母公司字母(Alphabet)15日也宣布放緩招聘速度，這顯示就連最大的企業也在調整方向以因應經濟衰退；經濟學者指出，這場最快最深廣的衰退讓人無處可躲。

一起活下去／禁足令下 如何把在地貨送進客廳？

平時，商家間常處於競爭狀態，但當彼此較勁的商家，全都因為疫情必須暫時關閉時，該怎麼一起度過難關？大家都活下來，成為比競爭更重要的事。

那斯達克收盤翻漲 川普向各州發布分階段解封指引

美國股市周四收高，科技股領漲，川普向各州發布分階段解封指引。

Sony新遊戲機 將縮減備貨量

知情人士透露，Sony預定今年上市的PlayStation 5（PS5），在開賣時的備貨量將比前一代的PS4更少，主要因為PS5售價較高可能影響需求，而非產能受到新冠肺炎疫情的影響。儘管如此，鴻海、正崴、和碩、台達電、群電及今國光等台系相關供應鏈，下半年營運仍將增添成長動能。

大摩Q1獲利大減32%

摩根士丹利（大摩）第1季獲利比一年前銳減32%，主因為新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊，拖累旗下諮詢和財管事業。大摩股價16日早盤應聲跌近1%。

穩定油價打金援牌 川普政府要油商停產

彭博資訊報導，美國川普政府正在考慮付錢給美國石油生產商，請業者暫時先別開採石油，以助穩住油價、並避免生產業者免於破產。投資人寄望國際油價重挫將迫使業者減產，國際油價16日盤中漲逾1%。

中東主權基金 逢低買資產

波斯灣國家的主權財富基金，包括沙烏地阿拉伯的公共投資基金（PIF）以及阿布達比的穆巴達拉（Mubadala），正大舉收購在這波新冠肺炎疫情中價值大跌的資產，從郵輪公司、能源集團到足球球團不一而足。

熱門新聞

川普停止資助WHO 議員致函敦促總統讓譚德塞下台

道瓊期指大漲逾900點 川普宣布分階段重啟經濟

夫妻買下中古屋書房底下有玄機 打開封膠後喊：封住太可惜！

世界上最危險的國家薩爾瓦多犯罪率下降 竟是幫派功勞

推特大戰踢鐵板 泰國學者：中國網友與世界脫節

川普發布解封指導原則 允許部分州一個月內重新開放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。