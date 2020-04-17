大衰退無處可躲？ 大企業應變 Google放緩招聘

過去四周2200萬美國人因疫情衝擊而失業，谷歌(Google)母公司字母(Alphabet)15日也宣布放緩招聘速度，這顯示就連最大的企業也在調整方向以因應經濟衰退；經濟學者指出，這場最快最深廣的衰退讓人無處可躲。

谷歌與其他科技業巨擘近年陸續擴增數萬名員工，不過字母執行長皮采(Sundar Pichai)15日在員工備忘錄中承認，先前沒有預料到新冠肺炎疫情衝擊的程度與速度，「我們認為現在該大幅放慢聘用速度，同時在具戰略性的小區域保持動力。」

彭博新聞最先報導該備忘錄，並經谷歌發言人證實；該公司表示，谷歌會繼續培訓先前聘用的員工。根據公開財報，字母公司在全球有近11萬9000名員工。

皮采也表示，谷歌捐贈逾8億元幫助小型企業抗疫，並強調公司無法倖免於這波全球大流行病，「谷歌和字母無法免於全球大流行病的衝擊，我們生存在夥伴關係與企業相互聯繫的體系中，有許多企業正水深火熱。」

的確，過去一個月失業人口幾乎等於過去九年半創造的淨就業機會，聯邦勞工部公布的失業數字凸顯經濟衰退已蔓延到各行各業，餐飲旅遊業、製造業和白領工作都開始裁員。

芝加哥正大聯合會計師事務所(Grant Thornton)首席經濟學家斯旺克(Diane Swonk)表示：「我們無處可躲，這是我們見過最快最深廣的衰退。」

每天似乎都有新衰退記錄；商務部15日宣布，單月零售額創下1992年以來最大跌幅；聯準會也宣布，工業生產指數跌破1946年以來的紀錄。

失業數字也引發各方討論居家避疫規定與商業活動限制；川普總統繼15日在白宮記者會表示經濟與防疫需保持平衡後，16日政府就公布復工新指南；但許多州長與衛生專家擔心太快恢復日常生活，恐引發第二波新冠肺炎感染與傳播。

不過就算放寬限制，經濟復甦仍可能相當緩慢；史坦普全球(S&P Global)首席經濟學家貝絲‧安‧波維諾(Beth Ann Bovino)表示：「我擔心經濟緩慢復甦.....啟動美國經濟不像開燈，美國經濟太過龐大。」

波維諾預測，若美國5月復工，7月可能只恢復三分之一流失的工作，而且需要多年才能讓失業率回到疫情前水準。