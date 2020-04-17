全球垃圾債基金資金流入破紀錄 Fed購債計畫激發信心

截至4月15日當周，全球湧入垃圾債券投資基金規模創下史上單周最多的105億美元，聯準會（Fed）宣布計劃購買垃圾債促使投資人湧入垃圾債基金穩固市場信心。

據EPER Global數據，流入垃圾債共同基金和指數股票型基金（ETF）較兩周前創下的歷史新高還多49%，大部分是流入美國的基金，占了86億美元。而根據Refinitiv Lipper的數據，流入美國垃圾債基金金額為76.6億美元，也是統計以來最高紀錄，是本月連續三周淨流入，打破4月1日一周創下71億美元的紀錄。

「你可以感謝Fed ，」Penn Mutual Asset Management的基金經理Greg Zappin表示。「高收益債的殖利率差收窄了約300個基點，市場對新債發行保持開放，因此我對資金流入並不感到驚訝。」

在新冠病毒繼續造成嚴重破壞之際，各種為支撐經濟的刺激計畫也相繼實施，令風險資產受益。根據彭博巴克萊美國高殖利率公司債指數，截至周三，垃圾級債券相對於美國國債的殖利率差已經收窄至740個基點。3月23日時，殖利率差曾經達到1100個基點，是2008年全球金融危機以來的最高水準。

Refinitiv Lipper的數據顯示，投資級債券基金也自2月以來首次出現淨流入，流入量為58億美元。槓桿貸款資金流入3000萬美元，是自1月以來的首次淨流入。

Fed在4月9日宣布，將購買高收益債券和交易所交易基金。評級為BB-/Ba3的債券符合購買資格，只要在3月22日時評級至少達到BBB-/Baa3，也就是投資等級的最低一檔。

Diamond Hill Investment Group的投資組合經理John McClain說：「現在，我們知道投資級債券市場，以及一定程度上高殖利率債券市場，已經獲得了聯儲會明確的支持。我認為將有更多的資金流入價差產品和風險資產。」

知名億萬富豪避險基金經理人 Daniel Loeb對Fed向垃圾債伸出援手感到不以為然，他致函投資人說：「如此對支持經濟復甦並無助益，反而只會在短期推升資產價格，也或許能讓多年來利用過多債務來製造高回報假象的市場參與者暫緩喘息。」