排除最後障礙 輝達69億美元收購Mellanox獲中國批准
美國晶片製造商輝達（Nvidia）周四表示，將以69億美元收購以色列晶片設計業者Mellanox Technologies一案已經獲得中國批准，這項逾一年前宣布的交易也因此克服最後一道關卡。
Mellanox周四收盤上漲1.8%至124.64美元，輝達收漲4.9%至294.7美元。
美國和國際企業收購案中，若涉案一方在中國有龐大業務，須取得中國監管機構批准。美中自2018年1月起展開激烈的貿易戰，使得業者取得中國監管機構批准面臨考驗。
以顯示卡聞名的輝達希望能夠藉由收購Mellanox提升資料中心及人工智慧業務，增強與英特爾競爭的實力，此案也是輝達史上最大收購案。
美國和歐盟反壟斷主管機構先前已經批准這項交易，預料此交易將於2020年4月27日之前結案。
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