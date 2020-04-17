Fed官員對解封後復甦持保留態度 不排除經濟蕭條風險

聯準會（Fed）官員對美國經濟前景表達悲觀看法，預警取消保持社交距離的措施後的經濟復甦會來得很緩慢。

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭周四接受彭博電視訪問時說：「可能需要一段時間，我是指要進入2021年，消費者才能回復正常。」

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在紐約經濟俱樂部周四主辦的視訊會議上，也表達類似看法。

他說：「即使疫情過去，經濟恢復，我預計需求仍會疲軟，因此需要強有力的貨幣和財政政策支持，才能使我們的經濟在未來幾年完全恢復過來，」他說道。「不幸的是，在這種情況下，我認為經濟將在一段時間內表現不佳。」

聖路易斯聯邦準備銀行總裁博拉德略微樂觀。他認為若美國設法推出足夠廣泛的病毒檢測，經濟可能第3季開始復甦並實現「 V型」反彈。但他也提醒，損失是必然的。

他在周四美國商會上說：「美國經濟正承受許多走下坡風險，包括經濟蕭條風險。」「因此，我們必須做好自己的事，以便疫情過後能快速復甦。」

卡普蘭說，Fed應該幫助在新冠肺炎疫情大流行之前表現穩健但現在面臨壓力的企業和非營利組織。援助措施應協助這些實體度過危機並繼續保持經營。

「很大的一個問題是，工會和企業高層也在問我們這個問題，就是大家會願意回到公共場合嗎？」威廉斯說：「人類行為會有怎樣的變化，人多久之後才願意恢復到原來的活動中？這取決於人類心理。」