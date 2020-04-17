蘋果供應商博通：疫情干擾供貨 客戶下單須提前6個月

晶片製造商博通（Broadcom）通知客戶，由於新冠病毒疫情影響供應鏈效率，現在對博通下單必須提前六個月。

彭博資訊取得博通在本周一由公司銷售部門副總裁Nilesh Mistry具名發給顧客的信件，信中表示，馬來西亞、泰國、新加坡和菲律賓因應疫情的封鎖措施「企業營運必須停止或是受到嚴格限制」，空運與海運運輸變得不可靠，延遲的情況愈來愈多，而且收費還更貴。

博通的晶片廣泛用於行動電話、資料中心硬體等電子資訊產品之中，是蘋果iPhone的重要零組件供應商。一旦它延誤供應，效應就會波及整個供應鏈，嚴重的話可能影響到全球知名大廠新產品的問市時程。

博通與世界大多數晶片業者一樣，產品的製造、測試、封裝等，均是委外代工。台積電包辦了大部分的製造，封測則是在中國大陸、東南亞等其他公司來做。