美元指數重登100關卡 就業數據觸目驚心引發避險
美元一度觸及一周高位，隨後因獲利了結而回吐漲幅。美國公債殖利率下降，美國就業市場形勢進一步惡化。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.6%至100.025，盤中一度漲到0.9%。歐元兌美元一度下跌0.9%，觸及1.0817美元低點。美元兌日圓上漲約0.2%，報107.69日圓。
周四公佈的最新數據顯示，美國上周有超過500萬人首次申請失業救濟，過去一個月申請總數達到2,200萬。美國3月新屋開工創出1984年以來最大降幅。
Western Union Business Solutions分析師 Joe Manimbo說：「美元本周表現較好，因創紀錄的疲弱數據暗示復甦之路更長、更不確定，前景更加黯淡，導致避險資產的胃納增大。」
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