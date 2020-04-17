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今天高溫飆逾30度 下周開始變天

台積電隨費半大漲5.5% 溢價拉大超過10% 開盤看漲

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四大漲5.5%，隨費城半導體指數上漲。

台積電ADR收盤漲2.74美元報52.40美元，較台北交易股票溢價高達10.1%。費城半導體周四漲2.6%。儘管新冠肺炎疫情導致經濟走下坡，但是台積電昨天宣布堅持2020年大規模資本投資的計畫，表明這家科技領頭企業相信需求仍將保持韌性。

美國股市周四收高，科技股領漲。紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.6%，報2,799.55點。道瓊工業平均指數上漲33.33點，漲幅0.1%，報23,537.68點。那斯達克綜合指數上漲1.7%，報8,532.362點。

台灣加權股價指數昨天跌71.73點收10,375.48點。台積電跌0.4%，收286.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 64.39 +1.42 64.70 -0.48

中華電 CHT 106.63 -1.91 108.00 -1.27

台積電 TSM 315.32 +5.52 286.50 10.06

聯電 UMC 14.56 +0.00 14.90 -2.26

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 半導體 紐約

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