台積電隨費半大漲5.5% 溢價拉大超過10% 開盤看漲

知情人士透露，Sony預定今年上市的PlayStation 5（PS5），在開賣時的備貨量將比前一代的PS4更少，主要因為PS5售價較高可能影響需求，而非產能受到新冠肺炎疫情的影響。儘管如此，鴻海、正崴、和碩、台達電、群電及今國光等台系相關供應鏈，下半年營運仍將增添成長動能。

2020-04-17 02:09