油價連二日收於20美元之下 美元走強打擊黃金、銅價

國際油價周四連續二日收於每桶20美元以下，需求將降至30 年低點的預期心理凌駕產油國達成減產協議的效益。由於為阻止新冠病毒傳播的封鎖措施延長，推動美元走強，銅和黃金期貨周四都衝高回落。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油連續二日收於20美元以下

紐約市場原油期貨收盤持平於周三創下的18年低點。OPEC表示，由於新冠肺炎疫情凍結全球經濟，預計市場對該組織原油的需求將會降至30年最低。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示，減產幅度肯定不足以平衡市場，很有可能，價格短期內會更低。

從美國、歐洲再到新加坡，原油庫存本周都在膨脹，使一些地方的原油價格跌至每桶10美元以下。供應過剩看起來是如此嚴重，以至於川普政府

正在考慮向美國公司付錢讓他們停止開採。

在石油庫存激增之際，國際能源署表示，2020年可能是石油市場歷史上最糟糕的一年，因為全球範圍內的封鎖導致需求遭受有史以來最嚴重的打擊。

紐約市場西德州中級原油（WTI）原油期貨收盤持平於每桶19.87美元，與周三創下的2002年，以來的最低收盤價相同。 6月交割布蘭特原油上漲13美分，報每桶27.82美元。

●銅和黃金衝高回落

紐約州長郭謨將居家令延長到5月15日，英國將延長封鎖措施至少三周。義大利報告新增感染病例增加，達到四天來最高。 美元升至一周高點，扼殺黃金和銅的反彈。

中國的銅市場在兩個方面都趨緊：一方面，隨著海外礦山縮減產量，礦石的供應在減少，與此同時，由於疫情的干擾，銅礦石的主要替代品廢銅的供應也在枯竭。

紐約時間下午1:01，紐約商品交易所7月銅期貨下跌0.2%，收於每磅2.3055美元，稍早一度上漲了0.9%。倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨漲0.6%至每噸5,140美元。

紐約時間下午1:30，紐約商品交易所6月黃金期貨下跌0.5%，報1,731.70美元。現貨黃金跌0.2%至1,713美元。