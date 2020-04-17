蘋果CEO庫克主持全公司線上會議 看好強勢走出疫情危機

蘋果執行長庫克周四主持全公司的線上會議，以釐清對新冠病毒影響的疑慮，並討論蘋果員工重返辦公室工作的計畫。

庫克在會議上表示，這場病毒大流行是「充滿不確定性和壓力的時刻」，但他對公司將強勢走出疫情危機很有信心，就像擺脫2008年經濟衰退以及1990年代末幾近破產一樣。

據參加會議的蘋果員工透露，庫克表示，在新冠病毒來襲的時候，蘋果財務體質強健，並強調蘋果將繼續大力投資於研發和未來產品。

庫克說：「如果我們繼續專注做自己最擅長的事情，如果我們繼續投資，如果我們明智經營並協同決策，如果我們照顧好我們的團隊，如果我們的團隊做好他們的工作，我認為沒有任何理由不樂觀。」

當被問及是否可能裁員時，庫克重申蘋果強健的財務狀況，並指出蘋果在關閉門市期間照常向門店員工支付薪資。他還表示，公司受到了疫情危機的影響，並稱他的重心是在長期運營，而不是短期調整。

知情人士透露，蘋果零售事業員工已開始線上訓練，並不斷開會，為恢復門市做好準備，並規定線上打卡上下班。蘋果希望5月初能恢復美國門市的營運。

蘋果尚不清楚員工何時能夠重返辦公室工作，但庫克表示，當員工重返辦公室時，可能會實施體溫檢測和保持社交距離的措施。他說，也有可能進行新冠病毒檢測，但目前尚無計畫。

庫克表示，新款MacBook、iPad Pro、iPhone SE最近幾周陸續推出，表明蘋果並未讓疫情干擾產品上市。