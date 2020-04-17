OPEC預估全球石油需求日減6.9% 前景恐再萎縮

石油輸出國組織（OPEC）16日再度大幅下修對2020年的石油需求預測，預估全球石油的每日需求量將減少690萬桶、減幅6.9%，並表示需求萎縮幅度可能不止於此。

路透報導，OPEC上個月原先預估，全球石油每日需求量將小幅增長600萬桶。OPEC在提到對需求的最新預測時表示，「（需求量的）下滑風險仍然很明顯，尤其是在第2季，顯示仍可能進一步調整」，「原油市場正遭遇突如其來、極端且是全球規模的歷史性震撼」。