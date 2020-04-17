分析師：iPhone SE未支援5G 難成蘋果大陸營收主力

新款iPhone SE堪稱價格最親民的蘋果手機，鎖定省荷包的小資族，但分析師認為這款手機難以成為帶動蘋果中國大陸營收的主力之一，原因是大陸多數同價位新機都已支援5G行動通訊。

路透報導，微博的調查顯示，六成受訪者表示，無意購買售價399美元的新款iPhone SE，約兩成表示會買，剩下受訪者則考慮入手。這項調查約有35萬名用戶參與。

許多用戶留言，若iPhone SE降價，會提高購機意願，「如果你我都不購買，明天售價可能再便宜200人民幣（約新台幣852元）。」這則評論獲得逾萬人按讚。

隨著採用Android作業系統的大陸品牌持續推出高階機種，蘋果在大陸的市占率從過去幾年開始萎縮。大陸是蘋果在全球第三大市場，貢獻約15%的全球銷售。

大陸對手已推出5G手機，蘋果卻遲遲未推出5G手機，導致面臨更加激烈的市場競爭。大陸數家網路零售商上周大砍iPhone 11售價，降幅最多達17%。

多數大陸分析師表示，iPhone SE將主要吸引不想花700美元購買iPhone 11的果粉。市調機構Canalys追蹤全球智慧手機產業的賈莫（音譯）說，iPhone SE勢必會吸引不要求支援5G的中階手機用戶。