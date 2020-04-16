歐元區債台高築 經濟承受壓力

金融時報（FT）報導，歐洲央行（ECB）今年決定額外購買9,000億的歐元債券，有助於使公債殖利率受控制，並避免再度爆發歐債危機。

不過，國際貨幣基金（IMF）15日預估，新冠肺炎疫情正使得歐元區政府債務占國內生產毛額（GDP）的比率接近100%。各國央行和經濟學家警告，債務負擔可能仍會財務脆弱成員國的經濟前景蒙上陰影，並削弱歐元區的經濟凝聚力。

IMF預測，2020年歐元區的政府債務將年增約8,000億歐元，占GDP的比率達97.4%，遠高於歐債危機時的水準。義大利今年的債務負擔將成為僅次於希臘的高負債成員國，債務比高達155%；根據IMF的財政監測報告，法國、希臘和葡萄牙政府債務占GDP比率也將破百。

IMF財政事務部主任加斯柏（Vitor Gaspar）認為，基於西班牙和義國政府需支持經濟挺過疫情危機，且債務增幅也與全球其他國家一致，因此債務仍在合理範圍。但多數經濟學家憂心，當前危機將對歐洲南部財務吃緊的國家帶來更大衝擊。

根據研究機構TS Lombard估算，在融資成本維持當前低檔的情況下，義大利政府債務占GDP比重，將在2025年前增至218%；西班牙債務比將增至137%。

ECB積極的購債行動，有助投資人不至於對歐元區公債嚴重失去信心。舉例來說，ECB上個月投入340億歐元購買公債，其中義大利公債就占逾三成。央行買進的法國和西班牙公債水平也高於以往，以因應公債殖利率不斷攀升。