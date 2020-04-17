華爾街擬調整熔斷機制

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

消息人士透露，在美股3月多次觸發斷路器（又稱「熔斷」）機制後，摩根士丹利、券商Citadel及基金業者貝萊德等金融巨頭，都正在思索調整這項機制的可能性。

華爾街日報報導，一支由經紀商、交易公司和交易所共同組成的工作小組，近幾周已在討論熔斷機制，而摩根士丹利和貝萊德等業者也是小組成員，美國證管會（SEC）也都有參與討論。

這支小組正在評估熔斷機制在3月時的運作方式，也正在尋找可行的調整措施，以向證管會（SEC）提出建議。

消息人士說，小組成員的討論重點，是要如何調整熔斷機制的規定，以降低美股一開盤就暫停交易的可能性。若全球市場信心突然急遽惡化，導致美股跳空大跌，這種情況就會發生。

一些成員建議，在美東時間上午9時30分至45分、美股剛開盤期間，放寬熔斷機制規範，也就是把觸發熔斷機制的門檻範圍（現為跌7%）拉大，另一個提議則是允許美股開盤後跌7%，若跌幅擴大到13%，再暫停交易。

美股 摩根 華爾街

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