中東主權基金 逢低買資產

波斯灣國家的主權財富基金，包括沙烏地阿拉伯的公共投資基金（PIF）以及阿布達比的穆巴達拉（Mubadala），正大舉收購在這波新冠肺炎疫情中價值大跌的資產，從郵輪公司、能源集團到足球球團不一而足。

金融時報報導，銀行業者、以及與這些基金密切往來的知情人士透露，這些中東主權財富基金瞄準的目標，是日後價值可望隨全球復甦而迅速彈升的領域，例如醫療照護、科技和物流等。

某位高階沙烏地官員向金融時報表示，沙國已組成一支團隊，專門研究這波全球危機的「中期與長期、下行與上行」展望，而由沙國王儲賓沙爾曼掌管的3,200億美元PIF，目前採取的投資策略「兼具策略性與投機性」。

這支沙國主權財富基金過去數周來已投入一連串大型投資，包括入股郵輪公司嘉年華（Carnival）；也大買各國石油股，像是荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）、法國的道達爾（Total）、西班牙的Repsol、挪威的Equinor，以及義大利的Eni；本周還同意以3億英鎊的價格，買下英國足球團紐卡斯爾聯隊（Newcastle United）。

沙國官員私下透露，利雅德當局正研究如何趁機「降低（沙國承受的）長期衝擊，並且從世界各地行為與商業模式改變中獲利」。 他表示，目前相中包括物流、科技和遠距醫療等前景光明的領域。

同時，規模2,300億美元的穆巴達拉—阿布達比最活躍的主權投資基金—也積極在物色投資機會，包括美國、歐洲、中國的醫療科技業。知情人士說，該基金正「等待適當時機展開更大規模的資本部署」，尤其可能投資「尖端的製藥和醫療科技」。