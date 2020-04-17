穩定油價打金援牌 川普政府要油商停產

彭博資訊報導，美國川普政府正在考慮付錢給美國石油生產商，請業者暫時先別開採石油，以助穩住油價、並避免生產業者免於破產。投資人寄望國際油價重挫將迫使業者減產，國際油價16日盤中漲逾1%。

美國能源部層官員透露，能源部已草擬一項計畫，以補償石油者暫時不開採蘊藏量高達3.65億桶的石油，此舉形同由政府先買下這些還沒開採的石油，作為美國政府緊急庫存的一部分。

彭博指出，美國聯邦法律授權能源部，能挪出多達10億桶的石油用於緊急情況，但未規定石油的貯放地點，讓政府擁有更大的政策操作空間，甚至能讓這些「儲備」從一開始就不被開採。

此舉堪稱史無前例，反映川普政府努力幫助美國國內石油公司因應當前困境，但仍需要國會撥款數十億美元因應。

投資人期望石油生產者將持續減產，帶動國際油價16日盤中走高，西德州中級原油5月期貨漲1.3%至每桶20.13美元，布蘭特原油6月期貨則漲2%，報每桶28.23美元。

另一方面，石油輸出國組織（OPEC）16日再度下修全球油市對其原油需求的展望預測。