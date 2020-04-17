大摩Q1獲利大減32%
摩根士丹利（大摩）第1季獲利比一年前銳減32%，主因為新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊，拖累旗下諮詢和財管事業。大摩股價16日早盤應聲跌近1%。
大摩16日公布，第1季獲利下滑至15.9億美元，每股純益（EPS）1.01美元，不如市場預期，也低於去年同期的 1.39美元。大摩16日早盤跌近1%。
受金融市場震盪影響，為大摩貢獻約半數總營收的財管部門，上季營收下滑8%至40.4億美元。市場動盪時期被視為營收穩定來源的財管事業，上季稅前獲利率為26.1%，低於大摩的28%至30%目標區間。
大摩執行長高曼表示：「過去兩個月來，疫情導致市場出現金融危機以來最多的震盪、不確定和焦慮。」
各企業準備因應未來幾個月的大幅放緩之際，上季大摩諮詢事業的營收下滑11%。
大摩上季財報的亮點是交易事業，上季營收攀升30%，主因市場大幅震盪；在交易事業中，債券交易營收成長29%，股票交易營收成長20%。
美國大型銀行第1季財報至此告一段落，各銀行獲利均大幅衰退，並提列數以十億美元計的準備金，以因應疫情帶來的貸款違約損失。
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