Sony新遊戲機 將縮減備貨量

知情人士透露，Sony預定今年上市的PlayStation 5（PS5），在開賣時的備貨量將比前一代的PS4更少，主要因為PS5售價較高可能影響需求，而非產能受到新冠肺炎疫情的影響。儘管如此，鴻海、正崴、和碩、台達電、群電及今國光等台系相關供應鏈，下半年營運仍將增添成長動能。

彭博資訊報導，Sony已要求組裝廠夥伴在止於明年3月的本會計年度，共生產500萬到600萬台PS5，相較下，Sony在2013年11月發表PS4時，開賣頭兩季就賣出750萬台。但PS5的產能未因疫情而受影響。為PS5開發遊戲的業者估計，PS5售價可能介於499到549美元。

據了解，PS5預計9月上市，估計相關供應鏈預計7月起開始大量生產，外界解讀，至於PS5首年備貨量低於前一代，應是Sony將觀察市場反應後，再修正計劃銷售量。

鴻海與正崴一向不評論單一客戶與訂單，法人預估，隨著蘋果新款iPhone SE開賣，加上鴻海在中國大陸的廠房已復工，可望推升第2季營收。

正崴近期包括遊戲搖桿，以及iPad相關配件出貨相當順暢，真無線耳機零組件出貨也相當不錯，法人預期，正崴第2季營收可望持續成長，下半年要看客戶新產品發布後的銷售再觀察。

外資分析師則看好和碩今年將受惠於PS5、Xbox等新款遊戲主機推出，下半年喜迎旺季。（編譯黃淑玲、記者謝艾莉、蕭君暉、劉芳妙）