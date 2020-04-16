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美股道瓊早盤下挫逾200點 投資人消化企業財報

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美股16日早盤走軟，顯示投資人正消化企業財報和初領失業給付人數訊息。路透
美股16日早盤走軟，顯示投資人正消化企業財報和初領失業給付人數訊息。路透

美股道瓊指數16日早盤下跌逾200點，原因是投資人正在消化企業財報和初領失業就業金人數等消息。

美股道瓊指數16日早盤下挫逾200點，跌幅逾0.8%，標普500指數漲逾0.8%，那斯達克跌0.16%。

美國勞工部的數據顯示，到11日為止的上周，首次申請失業救濟金人數為524.5萬人，比市場原估的550萬人少。

商務部的數據則顯示，3月新屋開工戶數月減22.3%，經調整後為120萬戶，低於2月的156萬戶，顯示新冠肺炎疫情已開始對房市與整體經濟帶來更大影響。

美國大型銀行第1季財報告一段落，各銀行獲利均大幅下滑，且提撥數以十億美元計的準備金，以支應疫情引發全球經濟降溫將造成的貸款違約損失。

摩根士丹利16日公布財報，第1季獲利下滑至15.9億美元或每股盈餘1.01美元，去年同期為23.4億美元或每股盈餘1.39美元。不過，大摩上季的交易事業營收攀升30%，主因市場大幅震盪。

美股 新冠肺炎

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