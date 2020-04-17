美擬付錢給石油商 暫停開採

新冠肺炎疫情在歐美持續延燒，原油需求減少，西德州原油五月期貨價格本周一度收在每桶二十元以下，外電報導美國川普政府正在考慮付錢給美國石油生產商，讓他們暫時不要開採石油；國內油價則在本周止跌上漲後，下周可能再次跌價，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降○點九元，實際油價以中油周日公布為準。

西德州原油五月期貨價格十五日創下十八年來首次收在每桶二十美元之下，外電報導川普政府正在考慮付錢給美國石油生產商，希望暫時不開採石油，以助穩住油價不再暴跌、油商免於破產。消息傳出後，西德州原油期貨價站回到每桶二十美元以上。

美能源部未具名高層官員告訴彭博，能源部已草擬一項計畫，補償石油公司暫時不去開採蘊藏量高達三點六五億桶的石油，支付給石油公司的錢等於買下這些並未開採出來的石油，當作是美國政府緊急庫存的一部分。

如果此項計畫付諸施行，需要國會撥款數十億美元支付「留在地下」的石油儲備計畫，彭博說，可能是史無前例。