彭博：蘋果正在開發可更換零件的高階無線耳機
蘋果據傳正在開發可以替換零件的頭戴式無線耳機，試圖以這項高階的音訊產品，擴大其AirPods事業。
彭博資訊報導，消息人士表示，蘋果至少正在開發兩款的頭戴式耳機，較高階版本的產品將使用類皮革布料，另一種則主打健身專用，將以輕盈而透氣的材質製成。
據了解，這些耳機的原型產品造型相當復古，耳罩部分呈橢圓形且可以旋轉，並且以上頭突出的金屬部分連結耳機頭帶，這個連接部位位在耳罩的上緣、而非側緣。
耳罩和耳機頭帶部分都是透過磁力黏吸在耳機的框架上，因此這些部分可由使用者替換。一些耳機廠牌已推出過類似的耳機，例如Master & Dynamic和Bowers & Wilkins，雖然這些耳機只有耳罩部分是採用磁吸式。
蘋果這項更加模組化的設計，將讓使用者能夠依喜好調整耳機，一如Apple Watch。名消息人士說，這項設計也可能代表，用戶能根據要舒適、還是要健身的需求，轉換耳機用途。
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