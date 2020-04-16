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三星、賽靈思達成協議 5G設備將採用賽靈思Versal晶片

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
三星5G設備將採用賽靈思Versal晶片。圖／擷自Xilinx官網
三星5G設備將採用賽靈思Versal晶片。圖／擷自Xilinx官網

美國半導體製造商賽靈思（Xilinx）15日表示，已與南韓三星電子達成協議，將為三星供應5G網路設備使用的晶片，但未公布合約內容。

賽靈思表示，三星將採用該公司的「Versal」運算晶片；這款晶片的「波束形成」（beamforming）技術，可使5G網路設備處理比前幾代網路更多的無線數據。

賽靈思製造電信設備使用的可編程晶片，這些電信設備包括易利信、諾基亞、華為等業者生產的基地台。然而，受美國當局禁令所限，賽靈思不得向華為供應某些產品。

以手機聞名的三星，一直持續創建、擴張網路設備事業，並支援南韓許多5G網路運作。

南韓 半導體 基地台 5G

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