日圓匯率有望逼近100大關 與Fed刺激措施貶抑美元有關
東京外匯策略師認為，日圓兌美元匯率本周來走強，可能預示日圓匯價將在未來數月攀升至100日圓兌1美元。日圓匯率16日盤中貶0.28%，報107.46日圓兌1美元。
花旗集團全球市場日本公司預估，日圓兌美元將持續升值，因為美國聯準會（Fed）推出的大規模貨幣刺激方案，對美元帶來壓力。三菱日聯金融集團（MUFG）認為，新冠肺炎疫情惡化，將迫使日本基金拋售海外資產，並搶購日圓這個避險貨幣。
花旗首席外匯策略師高島修預估，日圓匯價本季可能攀升至接近100日圓兌1美元，此時正值Fed採取的貨幣刺激政策對美元構成壓力，和投資人重新聚焦於美國公債殖利率持續下滑等基本面。
日圓走強也受到兩個因素支撐，包括日圓的選擇權波動率持續下滑和全球美元流動性緊縮緩解。在此之前，Fed提高美元供給、調降基準利率至趨近零，並提出2.3兆美元的貸款計畫，期能減緩疫情對經濟的衝擊。
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