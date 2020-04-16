日圓匯率有望逼近100大關 與Fed刺激措施貶抑美元有關

國際貨幣基金會（IMF）估計疫情將使全球經濟損失九兆美元，在避險情緒高張下，激勵金價最高至每英兩一七四四六點五美元，逼近一七五○美元。昨天金價因美股上漲拉回整理，至截稿前仍在一七二五附近高檔震盪。台銀黃金分析師表示，疫情未解，金價上漲趨勢不變，但逢高就會拉回整理，波動比較大。

2020-04-16 00:34