IMF：各國應對疫情累積高額債務 埋下隱患

國際貨幣基金（IMF）的報告指出，各國政府為對抗新冠肺炎疫情而累積的龐大債務，可能在疫情威脅消退後帶來風險。

IMF財政事務部主任加斯帕爾（Vitor Gaspar）表示，各國政府推出的直接支出、貸款和貸款擔保等緊急措施，總規模逼近8兆美元，相當於全球國內生產毛額（GDP）的9.5%。

目前各國政府應對疫情的速度和規模，均高於2007至2009年經濟衰退時的反應。IMF說，全球最富裕20國為因應這場疫情，投入的資金共計相當於整體GDP的3.5%，比率比2009年還高。

加斯帕爾說，各國決策官員的應對措施，推出速度比以前更快、力道比以前更強。

然而，與2007至2009年經濟衰退時期不同的是，如今各國政府需同時面臨隨抗疫措施而來的直接醫療成本，以及提振經濟措施的成本。IMF在14日公布的另一份報告中預測，今年全球經濟產值將萎縮約3%。

IMF預測，今年全球財政債務總額占GDP的比率將攀升至96.4%，高於去年的83.3%。先進經濟體的增幅更大，將由105.2%升至122.4%。

報告還表示，疫情受控制後，各國政府仍需持續支出，以支持經濟復甦，而復甦步調可能很緩慢。