諾獎得主史提格里茲：肺炎疫情恐威脅歐洲一體化的存續

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）表示，新冠肺炎的全球流行，可能對歐洲一體化計畫的存續構成威脅。

他接受彭博電視專訪表示：「我們正面對一場危機，但卻沒有要團結的跡象。對歐洲的未來來說，這可能是個非常黑暗的時刻。義大利已對歐洲計畫產生很多懷疑。」

史提格里茲說，義大利本來可以擁有更好的經濟成長和更大的匯率彈性，但該國已為了應對疫情背負了龐大負債，且病毒造成的死亡人數和防疫封鎖所造成的經濟後果，也逼迫政府只能花更多錢來幫助人民。

義大利的民粹主義反對派領導人薩爾維尼（Matteo Salvini）已表示，歐盟花了太長時間做出回應，義大利應該重新考慮其歐盟成員國資格。

這次疫情已喚起人們對十年前全球金融危機的記憶，當時希臘幾乎被迫退出歐元區。義大利是歐元區最大的經濟體之一，但該國卻是這次疫情中可能遭遇類似債務問題的國家，其退出將會產生重大影響。

一些歐盟國家已表示願意提供協助，例如透過歐洲穩定機制（ESM）以最低限度條件給予更高的信用額度。

史提格里茲說，這種病毒也暴露出了全球間的不平等，尤其是在美國，許多非常脆弱的人在這場危機中「首當其衝」。

他說，美國在將資金導向經濟的商業和生產部門時遇到了麻煩，這代表著，當疫情更加受到控制時，美國可能不會在實現強勁復甦上取得很好的位置。

他並表示，美國處理破產的一般程序也太慢了，應該加快速度。史提格里茲說：「家庭和企業將會看到其資產淨值大幅減少，許多債務將會被拖欠，人們現在將開始擔心出現破產潮，而這些全都是我們過去曾看到過的。」