供給過剩、油槽爆滿 國際油價將進一步下跌

就在石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）達成減產協議幾天之後，便顯現出這項協議根本不足以支撐油價。由於新冠肺炎擴散導致原油需求面臨空前的崩潰，使油價再度回跌到18年來的低點，無論主要產油國還是國際「大油」公司都承受更嚴重的財務痛苦。

國際能源總署（IEA）指出，今年全球石油需求正走向空前嚴重的崩潰局面。預估2020全年的平均每天消費量將劇減930萬桶，比10年的需求總增量還多。4月最嚴重，全球消費量比去年同期劇減達三分之一，日減2,900萬桶，是1995年來減幅最大的一次。俄羅斯能源部長洛瓦克也預估，今年全年日消費量將減少800萬桶。

而且今年夏季全球的原油貯存空間便可能爆滿，將迫使油價進一步下跌。IEA執行理事畢洛爾指出，「2020年可能是全球油市有史以來最糟糕的一年」；OPEC+的減產協議雖對油市有所助力，但需求減量太大，「沒有任何可行的減產協定足以抵消需求減量」。

他表示，OPEC+減產協議，加上G20產油國因為油價大跌而自動減產，將會「限制損失程度」，但供給仍嚴重過剩，未來幾周內石油便將塞爆油輪、油管及油槽。高盛、花旗等金融機構及貢沃爾交易集團也持同樣的悲觀看法。

美國的最新數據顯示，上周全美原油庫存量激增1,900萬桶，創新高；如果接下來兩周仍維持相同情況，總庫存量將超過2016年時創正的13.7億桶紀錄。

不過樂觀派表示，如果OPEC+能確實執行減產協定，則在貯油空間耗盡時，將能夠阻止油價崩跌。