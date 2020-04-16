群眾募資及時雨 英商家不靠紓困生存

等不到政府紓困，英國小型商家轉而向群眾募資求生存。在英國，即使政府大手筆砸上億英鎊紓困，但許多小型商家如咖啡店、小酒館等，因為紓困申請緩慢甚至申請資格不符，轉而向群眾募資求援。然而有報導建議，群眾募資要搭配其他網路工具宣傳，才有機會成功達標。

群募積少成多

根據BBC報導，英國政府大手筆砸下上億英鎊紓困，然而申請紓困的人太多，行政作業緩慢，目前30多萬件紓困申請只通過了不到2%，甚至有小型商家根本不符合申請資格，如咖啡店開始轉而尋求群眾募資的幫助。

例如，位在北倫敦的Craving Coffee因為不符合申請資格，面臨破產邊緣，於是在網路上發起群眾募資，結果不到24小時就成功達標，甚至超過原本設想的數目，足以支付租金、水電費及員工薪水。

咖啡店主瑞秋表示，捐款數目小至5英鎊大至1000英鎊，都是老顧客們多年累積的心意，「我並不意外大家的熱情，但人們願意給予的心意還是遠遠超過我所想的。」

搭配其他平台宣傳

根據美國群眾募資平台GoFundMe的數據，來自英國的群眾募資案件數量比往年同期成長了246%，且根據《紐約時報》報導，以往申請群眾募資的人多是有特殊困難的個人或家庭，但現在暴增的案件則多是來自小型商家的老闆。

然而《紐約時報》也指出，由於群募案件暴增，雖然有像Craving Coffee或者舊金山城市之光書店的成功案例，卻也有很多案件被埋沒，所以光是靠群眾募資平台並不夠，還需要搭配其他網路工具宣傳。例如在美國芝加哥，就有民眾利用Google文件整理出當地的群眾募資案件，方便在網路上推廣，吸引更多潛在捐款人。

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