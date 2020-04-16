疫情衝擊廣告營收 Google減緩雇用新人調整投資開銷

Google母公司字母（Alphabet）表示年底前將減緩雇用新人力，主要因為新冠病毒疫情嚴重衝擊經濟，連累廣告營收。彭博資訊說，這是字母公司自疫情爆發以來最強烈的因應行動。

執行長皮伽（Sundar Pichai）周三（15日）以電子郵件告知員工這項決定，並且提及幾個需要撙節成本的領域，他說，公司需要「重新調校在資料中心暨機台、非營業必需之行銷、差旅等領域的投資重心與速度」。

Google發言人表示，公司在小範圍的策略領域內，仍會維持雇用新人的動能。許多已決定雇用但還沒開始工作的人員，仍會讓他們報到加入公司。

截至去年底的數據，字母雇用的全職員工約有11.9萬人。

彭博指出，即使如字母這般富有的科技大公司，也無法躲避新冠病毒疫情引發經濟低迷帶來的影響。另外根據Business Insider報導，微軟（Microsoft）最近也暫停了一些徵人作業。

皮伽給員工的通知裡說，全球的經濟都受傷，Google和字母也無法免疫，因為「我們存在於夥伴關係的生態系中，企業彼此相互連結，許多公司都感受極大痛苦」。

彭博指出，減緩新聘人才對Google而言是罕見之舉，其在2009年金融危機時曾經裁減一些職位，但近年一直都大量雇用人才。去年一年就新增2萬多名員工。