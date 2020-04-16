美光加發抗疫補助現金 含台灣在內2.5萬員工受惠
美國晶片製造商美光（Micron）將對包括台灣在內的全球受新冠疫情衝擊特定員工，提供一次性的現金資助，同時也支援全球據點所在地區獲取醫療資源。此一援助計畫的預算規模為3,500萬美元。
《日本經濟新聞》報導，全球大約2.5萬名美光員工可以獲得現金資助，相當三分之二的員工受惠，金額與領取條件各國不同。以美國為例，年收入少於10萬美元的員工，可收到1,000美元。
美光全球營運副總裁Manish Bhatia說，公司希望以鼓勵消費的方式協助據點所在各地經濟。
美光在印度雇用超過1,150人，總公司將資助印度廠100萬美元用以發放符合發放標準的員工一次性現金，以及採購口罩與其他醫療資源。給馬來西亞廠的援助預算是60萬美元。台灣和新加坡也會獲得他們所需要的支持。
日本廣島美光廠有3,800員工，其中2,500人可獲得7.5萬日圓（約700美元）現金補助，如有員工因疫情衝擊到財務狀況，可另外申請提高補助金額，上限為5,000美元。
美光表示，如果工廠所在社區需要任何直接幫助，像是提供學校和醫院食物、醫療用品等，美光也能幫忙。
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