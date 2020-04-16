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Fed褐皮書：經濟活動劇烈萎縮 未來數月進一步惡化

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會褐皮書顯示經濟活動劇烈萎縮。（圖／路透）
美國聯準會褐皮書顯示經濟活動劇烈萎縮。（圖／路透）

美國聯準會（Fed）15日公布褐皮書報告顯示，美國企業已受到新冠疫情打擊，經濟活動在過去數周以空前的速度萎縮。

褐皮書報告凸顯出美國經濟劇烈惡化，顯示出疫情干擾經濟的迅速與猛烈程度。

Fed表示，轄下所有12個地區的經濟活動「劇烈且突然萎縮」。Fed這回在報告中不再像以往以保守審慎的方式來描述經濟情勢的改變，改以直白措辭，反映許多企業已回報裁員、產出疲軟。

這份調查的多數內容是Fed在3月完成，涵蓋4月部份首周情況。在這段期間，美國從擔心新冠病毒疫情帶來的風險，轉變為全國大部分地方都在實行某種形式的居家令，且數千萬人迅速失去工作。

Fed在報告中表示：「由於採取社交距離和強制關閉的措施，受打擊最嚴重的產業是休閒、飯店和必需品以外的零售業。」報告中93度提到新冠病毒或新冠肺炎

Fed表示：「所有地區都回報，企業交流充滿高度不確定性，多數地區預期未來幾個月情況將進一步惡化。」

Fed自3月初以來已採取前所未有的行動，透過強化金融市場的流動性，試圖維持信貸流向企業和家庭，Fed也推出許多因應危機的計畫，並將利率降至接近零的水準，同時恢復大規模資產收購。

Fed決策者和經濟學家正密切關注美國企業感受到日益加劇的痛苦，他們也試圖預測一旦解除社交疏離限制、企業能夠復產復工，經濟回升的速度會有多快。

不過他們主要擔心，企業是否會在一段較長時間內縮減投資和聘僱，以因應債務負擔，同時擔心，一旦放鬆限制，擔心病毒可能捲土重來的消費者依然壓抑需求。

Fed 新冠肺炎

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