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IMF估亞洲經濟今年零成長 60年來首度陷入停滯

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
IMF估亞洲經濟今年零成長。（圖／美聯社）
IMF估亞洲經濟今年零成長。（圖／美聯社）

國際貨幣基金（IMF）16日表示，亞洲今年經濟成長將陷入60年來首度停滯，原因是疫情危機空前重創服務業與主要出口目的地。

IMF亞太部門主管李昌鏞（ChangYong Rhee）表示，決策者必須針對受到外出限制、社交距離與防疫相關措施嚴重衝擊的家庭與企業提供支援。

李昌鏞透過視訊在一場記者會上表示：「這是全球經濟面臨高度不確定與挑戰的時期。亞太地區也不例外。疫情對亞洲的影響將非常嚴峻、全面性的，而且史無前例。這不是企業能照常運作的時刻。亞洲國家必須動用手上的所有政策工具。」

IMF在16日發布的亞太區報告中表示，亞洲經濟今年可能零成長，為60年來首見。

IMF預期，假定抗疫發揮成效，亞洲明年經濟成長率將達7.6%，但展望具高度不確定性。

報告指出，和2008年雷曼兄弟倒閉引發的全球金融危機不同的是，這次疫情引發居家令、商店關閉，直接衝擊亞太地區的服務業。此外，亞洲的出口國家也大受衝擊，原因是歐美等國對這些出口國家的產品需求銳減。

IMF預估，中國大陸今年經濟成長率達1.2%，遠低於1月時預估的6%，原因是社交距離措施導致國內活動減緩，且出口疲弱。預估中國大陸明年成長率回升至9.2%。

IMF 社交距離

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