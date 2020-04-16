美元匯率走升 投資人逃離風險資產轉避險

美元匯率15日走升，因經濟數據不佳，促使投資人逃離風險較高的資產，轉向美元等避險資產。

美元指數15日上揚0.58%，報99.46。

歐元兌美元跌0.6%，至1歐元兌1.0916美元，反映義大利和希臘公債下跌拖累。

美元兌日圓升值約0.2%至107.48日圓兌1美元；空頭回補買盤一度帶動美元升值0.6%至107.86日圓。

由於各國報告顯示，新冠疫情導致經濟活動急劇降溫，衝擊企業獲利、債務水準上升的相關疑慮帶動美元指數一度上漲1.3%。

美國商務部公布，上月美國零售銷售銳減8.7%，為1992年有數據以來最大減幅。

Action Economics分析師表示：「國際貨幣基金（IMF）調降全球經濟成長的幅度超過預期，加上美國零售銷售減幅創紀錄，而且美國工業生產大幅下滑，所有這些因素加在一起，讓我們看到投資人紛紛投向避險美元。」