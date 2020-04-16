台股ADR隨美股挫跌 台積電跌近2%
台股ADR周三收跌，台積電下跌1.92%，較台北交易股價溢價3.8%。
道瓊工業指數15日收盤下跌445.41點，跌幅1.86%，至23,504.35點；標普500指數跌62.7點，跌幅2.20%，至2,783.36點；那斯達克指數跌122.56點，跌幅1.44%，至8,393.18點。
費城半導體指數大跌2.8%。
以下是台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.22 -2.99
中華電 CHT 36.13 -0.36
台積電 TSM 49.66 -1.92
聯電 UMC 2.42 -1.22
資料來源：彭博資訊
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