原油期貨早盤重返20美元 金價面臨獲利了結壓力

美國原油價格15日跌至18年來低點，美國原油跌破20美元價位，布蘭特原油跌逾6%，因美國單周原油庫存創史上最大增幅，且疫情預料會拖累全球原油需求跌至25年低點。黃金價格五個交易日以來首日下跌，因投資人急於從近期的七年高點獲利了結。

●國際原油跌至18年低點

紐約西德州原油5月期貨16日開盤站回20美元以上，盤初上漲2.16%至每桶20.30美元，15日收盤下跌1.19%，報每桶19.87美元，為2002年以來首次低於每桶20美元。

布蘭特原油期貨15日收盤重挫6.45%，至每桶27.69美元。

根據美國能源資訊署（EIA）的數據，上周美國原油庫存猛增1,900萬桶，創史上最大單周增幅，煉油廠因新冠病毒疫情導致需求下滑而縮減煉油活動。上周美國煉油廠產能利用率為69%，為2008年9月以來最低水平。

美國黯淡的經濟數據削弱全球產油國上周末達成逐步實施的創紀錄減產協議帶來的利多因素，凸顯減產幅度不足以抵銷需求下滑力道，導致大量石油無處存放。

紐約Again Capital的合夥人John Kilduff在美國政府公布上周石油庫存報告後表示：「原油庫存以創紀錄的速度增加，就算不是最黯淡，這也可能是我見過的最利空的報告之一。」

Tradition Energy研究部門副總裁Gene McGillian表示，除非美國儲存石油的能力接近見頂，否則美國原油期貨不可能進一步大幅走低。

國際能源署（IEA）15日預測，4月石油需求預料比去年同期減少每日2,900萬桶，降至25年來的最低水準。IEA警告，產油國減產難以完全抵消近期需求下滑的影響。

儘管沙烏地和其他中東生產商已承諾從5月開始減少供應原油，但他們4月份繼續讓原油充斥市場。能源顧問業者Schork Group總裁Stephen Schork表示：「無論減產多少，都無法抵消需求的破壞。」

●黃金價格回跌

金價在突破七年高點後，15日回跌，因美元走強且投資人進行獲利了結。

國際黃金現貨15日收盤跌0.58%，報每英兩1,717.03美元，14日一度大漲1.9%至2012年11月以來最高。

紐約黃金期貨15日收跌1.6%，報每英兩1,740.20美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「黃金近期追隨股市走勢，股市今日遭拋售，加上美元走強，人們調整投資組合加以應對，這導致金市波動。」

盛寶銀行商品策略主管Ole Hansen表示：「黃金最大的短期威脅仍是能否成功吸引新的買家。」此外，交易人士正獲利了結，因為「市場已經再度有些不安」。