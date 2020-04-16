美股道瓊挫跌445點 因經濟數據與美企獲利慘淡

美國股市15日重挫，因零售、製造業和房屋營建等經濟數據全部表現慘淡，且企業財報顯示獲利大幅下滑，加劇投資人對全球經濟嚴重衰退的擔憂。

道瓊工業指數15日收盤下跌445.41點，跌幅1.86%，至23,504.35點；標普500指數跌62.7點，跌幅2.20%，至2,783.36點；那斯達克指數跌122.56點，跌幅1.44%，至8,393.18點。

標普500指數從一個月高點下跌，主要類股全數走低。金融類股下跌，因高盛集團的投資組合在新冠疫情期間遭受衝擊，美國銀行和花旗也跟隨同業，提撥數十億美元因應貸款損失，導致獲利大幅萎縮。

更多證據顯示新冠疫情衝擊經濟的程度，美國3月零售銷售銳減8.7%，製造業產出創74年來最大降幅，紐約聯邦準備銀行的另一份報告顯示，4月紐約州工廠活動降至紀錄低點。

多倫多道明銀行全球外匯策略負責人Mark McCormick在報告中：「瞬間市場情緒就崩了」，「市場開始認識到新的現實環境，即空前糟糕的數據和業績前景，從封鎖到解除封鎖的搖擺不定，以及針對近期新聞做了過分樂觀的評估」。

Kingsview投資管理公司經理人Paul Nolte表示，令人失望的銀行財報，重創市場氛圍和本財報季的展望。他說：「在未來幾周，更重要的是關注企業的表現…從債務角度。我不確定復甦是否會像人們所說的那樣強勁。」

國際貨幣基金組織（IMF）已預測，今年全球經濟將出現1930年代以來最嚴重的衰退。

個股方面，零售商潘尼百貨（J.C. Penney）暴跌27.3%，因消息人士表示，在新冠病毒疫情擾亂潘尼百貨扭轉虧損的計畫後，該公司正考慮聲請破產保護。

蘋果公司收盤下跌0.9%，報每股284.43美元。蘋果已推出新款iPhone SE，為四年來首款平價智慧手機。

美國最大的健康保險公司聯合健康集團上漲4.1%，在各大公司調降或撤銷獲利預估之際，該公司維持今年度獲利預估不變。