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經濟數據和銀行獲利差 美股收黑、道瓊下跌445點

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
投資人擔憂新冠病毒對美國經濟的影響，美股15日下跌。 美聯社
投資人擔憂新冠病毒對美國經濟的影響，美股15日下跌。 美聯社

由於經濟數據不佳以及銀行獲利疲軟，導致人們擔憂新型冠狀病毒對美國經濟的影響，股指15日下跌。

道瓊工業平均指數下跌445.41點或1.86%收2萬3504.35點。史坦普500指數下跌62.7點或2.2%收2783.36點。那斯達克綜合指數下跌122.56點或1.44%收8393.18點。道指和史指同為1日來最差表現。

由於獲利令人失望，美國商銀收跌6.49%，花旗集團下跌5.64%。能源、材料和金融是史指表現最差的類股，下跌超過4%。

根據商務部發布的報告，3月零售額暴跌創紀錄的8.7%，是自1992年開始追踪該數據以來最大單月跌幅。

Prudential Financial首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「如果這是我們能全美經濟的預示，我已無話可說。」「它反映出經濟已完全關閉。」

克羅斯比說：「問題在於經濟要花多久時間才能恢復成長。」他指出，最近幾周股市場的確飆升，可能出現一些整合。

政府報告指出，疫情爆發期間，雜貨店、藥房和其他必要商品零售商的需求激增。但是，由於州政府為了降低病毒傳播而關閉商業，其他各種業務如加油站、汽車經銷店和飯店的銷售也因此下降。

紐約製造業也出現史上最大幅度下滑，跌至歷史低點，超過經濟大衰退時期水平。帝國製造業指數達到-78.2，超過金融危機期間最差的數字-34.3。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家卡迪略(Peter Cardillo)表示：「這顯示衰退非常嚴重，因為這只是一系列危機的開始。」「消費者不再消費。」

他說，「這對股市意味著什麼？我認為這意味著目前可能只是短期的頂峰。」

銀行是首批公布第1季業績的主要企業，為新冠病毒對企業獲利造成的損害展現出早期跡象。各大銀行均指出，由於預留數十億元以彌補即將出現的貸款、信用卡和房屋抵押貸款的重大損失，獲利都下降超過40%。

美國商銀表示，由於新冠病毒爆發，其第1季獲利下降45%，其貸款損失準備金增加36億元。高盛股價微升0.16%，該行第1季獲利下降46%，原因是新冠病毒影響其資產管理部門業績。花旗集團第1財季獲利下滑46%，也因該公司提撥更多資金以保護自己免受借款人和其他貸款持有人可能無法支付的影響。

TD Ameritrade首席市場策略師奇納漢(JJ Kinahan)表示：「昨天市場還打算聽想聽的東西，而今天更像是：『這才是真實世界。』」但他指出，與日前大跌相比，震盪區間已趨窄。

加油站 疫情 紐約 信用

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