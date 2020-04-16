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亞馬遜大舉招兵買馬 這家零售商卻要讓5萬人休無薪假

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
百思買15日宣布，約有5.1萬名員工從19日起休無薪假。美聯社
百思買15日宣布，約有5.1萬名員工從19日起休無薪假。美聯社

美國電子產品零售業者百思買（Best Buy）15日宣布，約有5.1萬名員工從19日（周日）起休無薪假。

CNBC報導，百思買自3月22日起關閉零售門市，但這段時間仍支付員工薪資，並提供顧客到店取貨服務（curbside pickup），不過取消了宅配和到府安裝與維修的服務。

百思買表示，無薪假適用對象幾乎包含所有的兼職門市人員，和部分全職門市人員，該公司也說約有82%的門市全職員工將繼續領薪水。

百思買強調，將持續提健保福利給休無薪假的員工，並負擔這些員工至少三個月的所有成本。愈來愈多零售商在疫情期間要求員工休無薪假，百思買也加入他們的行列。

儘管百思買已關閉門市，但銷售依然強勁。百思買透過新聞稿表示，銷售仍有去年同期70%的水準；美國的電商銷售比一年前飆升250%，其中約半數來自到店取貨的銷售。除了無薪假措施，包含執行長貝利（Corie Barry）和其他高階主管也將減薪。

貝利將減薪50%；其他直接向貝利匯報的主管，底薪調降20%，至少持續到9月1日。董事會成員的現金聘任費則減半，適用期限比照其他高階主管。

電商 疫情 健保

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